La fusione tra le banche di Carate e Treviglio ha portato a un utile prima delle imposte di 58 milioni di euro per il 2025, superando le aspettative iniziali. La nuova entità ha registrato un risultato record, risultato che evidenzia un risultato positivo rispetto alle stime di partenza. La collaborazione tra le due banche ha portato a un risultato finanziario superiore alle previsioni.

La nuova entità nata dall’unione tra le banche di Carate e Treviglio ha registrato un utile prima delle imposte di 58 milioni di euro per l’esercizio 2025, superando le stime iniziali previste dal progetto di fusione. I dati economici, che verranno presentati ufficialmente ai soci durante l’assemblea fissata per domenica 26 aprile presso il PalaDesio a Desio, delineano un primo bilancio consolidato caratterizzato da una forte solidità finanziaria e da una crescita dei volumi operativi in un periodo di calo dei tassi d’interesse. Un modello di credito territoriale tra Brianza e Treviggio. L’integrazione avvenuta nel corso del 2025 tra la Bcc Carate Brianza e la Bcc Treviglio ha dato vita a una struttura bancaria capace di coprire 243 comuni attraverso una rete di 65 sportelli distribuiti su 9 province. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fusione Bcc Carate e Treviglio: utile record a 58 milioni di euro

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Bcc Carate e Treviglio, con “Diamo valore al Natale” devoluti 360 mila euro a Caritas, Croce Rossa e Amici dei pompieriI soci hanno compiuto un gesto nobile: hanno rinunciato al proprio dono tradizionale per sostenere chi ne ha più bisogno.

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I soci della Bcc Treviglio votano a favore della fusione con Carate: solo 8 i contrariLa prima fumata bianca è arrivata: i soci della Bcc Treviglio hanno approvato il progetto di fusione con la Bcc Carate. Ora toccherà ai soci della banca brianzola, in assemblea il prossimo 4 maggio, ... ecodibergamo.it

Fusione tra Bcc Carate Brianza e Bcc Treviglio, via libera dalla BceNelle rispettive sedute di martedì 4 marzo i Cda delle due banche di credito cooperativo hanno preso atto dell’approvazione dell’autorità di vigilanza europea del progetto di fusione annunciato nel ... bergamonews.it