A Washington si è verificato un tentato attacco contro il presidente degli Stati Uniti durante una cena di gala dedicata alla stampa. L’individuo coinvolto è Cole Tomas Allen, descritto come uno studente modello e molto educato. L’episodio ha attirato l’attenzione dei media e ha suscitato preoccupazione tra le autorità, che stanno indagando sui dettagli dell’accaduto. La scena si è svolta di fronte a numerosi giornalisti presenti all’evento.

Ancora un tentativo di uccidere il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. L’America è sotto choc per quanto avvenuto sotto gli occhi di centinaia di giornalisti, alla tradizionale cena di gala della stampa accreditata a Washington. Il presidente Trump e la first lady Melania erano al centro del grande salone dell’Hotel Hilton, e la cena dei corrispondenti era appena iniziata. Si sono sentiti quattro spari in rapida successione. (ANSA FOTO) – Notizie.com Immediatamente il Secret Service ha portato via Trump, tutti hanno cominciato a scappare e chi è rimasto si è nascosto sotto i tavoli.🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Attentato a Washington contro Donald Trump, chi è l’insospettabile Cole Tomas Allen: “‘Era uno studente modello e molto educato”

Notizie correlate

Leggi anche: Chi è Cole Tomas Allen arrestato per l'attentato alla cena di Trump con i giornalisti, "insegnante del mese"

Chi è Cole Tomas Allen, l’uomo che ha cercato di sparare al presidente Usa Donald TrumpIl sospettato della sparatoria avvenuta durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca è stato identificato come Cole Tomas Allen, 31 anni,...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Attentato a Washington, illeso Donald Trump; Gli spari, Trump in salvo, l'attentatore arrestato: cosa è successo a Washington; Sparatoria al gala dei media con Trump arrestato l'aggressore. Presidente: L'uomo aveva molte armi; Spari contro Trump, il racconto del nostro inviato alla cena.

Attentato a Trump, notizie in diretta: fermato l’aggressore. Trump: Attacco non mi distoglierà da vincere guerra in IranLe notizie in diretta sull'attentato al presidente americano Donald Trump durante la cena di gala dei giornalisti corrispondenti della Casa Bianca che ... fanpage.it

Da Butler a Washington, i precedenti attentati contro Trump e le polemicheDue episodi sono avvenuti nel 2024, in piena campagna elettorale. Il terzo arriva nel momento di minima popolarità del presidente americano ... ilsole24ore.com

Un video di sorveglianza diffuso dal presidente Donald Trump mostra i momenti concitati dell’incidente avvenuto durante la cena della White House Correspondents’ Association (WHCA) a Washington. Le immagini riprendono un uomo identificato come Cole - facebook.com facebook

Spari alla cena dei giornalisti a #Washington a cui partecipava #DonaldTrump. È successo tutto in pochi attimi: l'uomo fermato, Cole Tomas Allen è un insegnante di 31 anni. Ma come è possibile che sia riuscito a entrare x.com