A Batignano, durante la processione della Madonna delle Grazie, si sono visti due carabinieri in alta uniforme che hanno partecipato all’evento. La processione si svolge nel borgo e coinvolge la comunità locale. La presenza delle forze dell’ordine ha attirato l’attenzione di alcuni testimoni, mentre la statua della Madonna, nota per portare la pioggia, è stata trasportata lungo le vie del paese.

? Cosa sapere Due carabinieri in alta uniforme partecipano alla processione della Madonna delle Grazie a Batignano.. La ricorrenza religiosa consolida il legame tra le istituzioni e la comunità del borgo.. A Batignano la processione per la Madonna delle Grazie ha la partecipazione di due carabinieri in alta uniforme, segnando un momento di forte unità tra le istituzioni e l’intera comunità del borgo grossetano. La celebrazione, che fonde devozione religiosa e momenti di aggregazione laica attraverso musica e festeggiamenti, si è svolta con una solennità particolare. Le due militari, che prestano servizio presso la caserma locale da poco più di un anno, hanno camminato lungo i vicoli del paese accompagnando il corteo, rappresentando l’Arma durante il rito.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Batignano, la Madonna che porta la pioggia unisce borgo e Carabinieri

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Si parla di: A Batignano la festa della Madonna che fa piovere; Batignano in festa per la Madonna delle Grazie con le carabiniere in alta uniforme.