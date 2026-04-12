Sanremo festa e solidarietà | il pranzo che unisce il Borgo

A Sanremo, il Borgo si è riempito di voci e sorrisi in una giornata dedicata alla solidarietà, grazie a un pranzo sociale promosso dal Lions Club locale. L’evento ha coinvolto residenti e volontari, creando un momento di condivisione tra le persone del quartiere. L’iniziativa ha avuto come obiettivo il sostegno alla parrocchia del luogo, rafforzando il senso di comunità attraverso questa giornata di festa e collaborazione.

Il cuore del Borgo a Sanremo si è animato in una domenica di solidarietà, dove il Lions Club Sanremo Host ha organizzato un pranzo sociale per sostenere la parrocchia locale. L’iniziativa ha la partecipazione di diverse autorità, tra cui il vicesindaco Fulvio Fellegara e vari membri del consiglio comunale, riunendo la cittadinanza attorno a un obiettivo comune di aiuto verso chi attraversa momenti di difficoltà economica. Un banchetto che unisce tradizione gastronomica e inclusività sociale. La riuscita dell’evento è stata garantita da una sinergia fondamentale tra volontariato e tessuto imprenditoriale del territorio. I soci del Lions Club Sanremo Host hanno lavorato con dedizione per allestire un tavolo ricco di prodotti freschi, destinato a offrire ristoro a chi ne ha più bisogno.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanremo, festa e solidarietà: il pranzo che unisce il Borgo Il pranzo della domenica: la tradizione che unisce le famiglieDal profumo del ragù che cuoce lentamente alla tavola piena di piatti condivisi: il pranzo della domenica resta uno dei momenti più amati della... Esempi di solidarietà ’Armadio condiviso’. Il progetto che unisceNella frazione di Bagnoli sta prendendo forma un progetto di solidarietà, rispetto per l’ambiente e coesione sociale.