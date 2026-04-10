Protesta agricoltori a Bari Decaro fissa l' obiettivo | I nostri prodotti devono diventare tutti Igp e Dop

Oggi a Bari si è tenuta una protesta degli agricoltori organizzata da Coldiretti Puglia sul lungomare. Durante l’evento, il governatore regionale e l’assessore all’Agricoltura sono intervenuti, con il primo che ha annunciato l’obiettivo di far diventare tutti i prodotti agricoli della regione Igp o Dop. La manifestazione ha visto la partecipazione di diverse persone legate al settore agricolo locale.

Gli agricoltori chiamano, la Regione Puglia risponde. La manifestazione organizzata da Coldiretti Puglia, questa mattina sul lungomare di Bari, ha potuto contare sulla presenza di due ‘graditi ospiti’: il governatore regionale, Antonio Decaro, e l'assessore all'Agricoltura, Francesco Paolicelli.I. 🔗 Leggi su Baritoday.it Leggi anche: Docenti brasiliani a Modena per studiare i modelli dei prodotti Dop e Igp Turismo e tour enogastronomici: "Prodotti Dop e Igp, il Balsamico porta 200mila visitatori l’anno"Cresce il turismo delle Indicazioni Geografiche legato ai prodotti Dop e Igp e si conferma uno dei driver emergenti per lo sviluppo dei territori. Temi più discussi: Xylella, costi dell'energia e burocrazia: la protesta di agricoltori e allevatori pugliesi sfila in corteo sul lungomare di Bari; Protesta degli agricoltori in Puglia: in diecimila a Bari con Coldiretti; Bari, venerdì di passione: arriva lo sciopero Coldiretti. Divieti al transito sul lungomare e bus deviati; Mobilitazione degli agricoltori, trattori sul lungomare. Come cambiano i percorsi. Contadini in piazza a Bari, protesta sul lungomare: Senza agricoltura non c’è futuroSono già migliaia gli agricoltori e gli allevatori scesi in piazza a Bari, sul Lungomare Nazario Sauro, per una mobilitazione ... immediato.net BARI AGRICOLTORI Bari, scoppia la protesta degli agricoltori. Coldiretti Puglia: Costi alle stelle, campagne al collassoLa mobilitazione nasce contro le emergenze che mettono a repentaglio la sopravvivenza stessa dell'agricoltura pugliese ... statoquotidiano.it Gli agricoltori e allevatori pugliesi sono scesi in piazza a Bari, sul lungomare Nazario Sauro, per una manifestazione di protesta #Bari #Protesta #Lungomare #Coldiretti - facebook.com facebook Protesta degli agricoltori pugliesi, corteo a Bari contro i costi alle stelle x.com