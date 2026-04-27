Basket Trieste nel mirino | il piano USA per spostare tutto a Roma

Il basket di Trieste potrebbe essere coinvolto in un trasferimento dei diritti sportivi verso Roma, secondo quanto ipotizzato da una proprietà statunitense. Attualmente, il Consorzio locale possiede solo l’1% del capitale sociale della società sportiva, che gestisce la squadra. La notizia ha suscitato attenzione tra gli appassionati e gli addetti ai lavori, mentre non sono state fornite conferme ufficiali in merito alle intenzioni dei proprietari stranieri.

? Cosa sapere Proprietà USA ipotizza il trasferimento dei diritti del basket di Trieste verso Roma.. Il Consorzio locale detiene solo l'1% del capitale sociale della società sportiva.. Trieste rischia di perdere la propria identità sportiva dopo che una proprietà statunitense ha ipotizzato di trasferire i diritti del basket locale nella Capitale, mettendo a repentaglio un patrimonio culturale che coinvolge centinaia di giovani atleti. Il sportivo della città dell’est vive un paradosso drammatico. Da una parte, lo stadio da 32mila posti per il calcio rimane quasi sempre deserto; dall’altra, il palazzetto con 5500 posti è costantemente gremito. Oggi, però, entrambi i settori affrontano una minaccia simile, orchestrata da interessi economici extra-territoriali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Basket Trieste nel mirino: il piano USA per spostare tutto a Roma Pallacanestro Trieste - EA7 Emporio Armani Milano | PokerstarsNews Highlights Serie A Unipol 25/26 Notizie correlate Roma nel mirino della NBA: Trieste e Cremona candidate per il trasferimentoRoma è al centro di una dinamica che intreccia interesse sportivo nazionale e ambizioni internazionali, con l’obiettivo di inserire subito una... Basket: Andrea Abodi conferma le interlocuzioni sull’asse Cremona-Trieste-RomaLa tappa friulana del progetto Sport in Regione è stata l’occasione, per il Ministro dello Sport Andrea Abodi, di confermare sostanzialmente quanto... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Germani, il sogno secondo posto passa da Trieste; Pallacanestro Reggiana, quinto posto nel mirino: la volata entra nel vivo; Basket Serie A, programma e numeri della 28ª giornata: inizia la volata playoff; NBA Europe: il piano per sbarcare in Italia tra i dossier di Roma e Milano. Trieste Basket si unisce alla protesta: «Dalla FIP, come risposta, solo silenzi»Trieste Basket, socio di minoranza della Pallacanestro Trieste, ha reso noto un comunicato stampa per esprimere la propria posizione in merito alle indiscrezioni sul futuro del club. Il ... pianetabasket.com Da Trapani a Udine, tutti con Trieste: sui social esplode la questione Pallacanestro TriesteA leggere i commenti social apparsi nelle ultime ore su alcune tra le pagine più seguite del mondo del basket ci si fa un'idea molto chiara rispetto alla posizione assunta, dai tifosi della pallacanes ... triesteprima.it https://www.il-meridiano.it/sport/basket/22352-pallacanestro-trieste-senza-scampo-sul-parquet-della-capolista-virtus-bologna.html #ilmeridianots #pallacanestrotrieste - facebook.com facebook