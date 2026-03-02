Basket serie B | Cuore Pielle oltre le avversità Turchetto | Tutto il popolo biancoblù deve essere orgoglioso di questo gruppo VIDEO

Dopo la vittoria sulla Virtus Imola, il coach Andrea Turchetto ha elogiato il gruppo di giocatori del Cuore Pielle, sottolineando come abbiano mantenuto compattezza nonostante le sfide incontrate all'inizio della stagione. Nel corso della conferenza, Turchetto ha invitato tutto il pubblico biancoblù a essere orgoglioso di questa squadra, che ha dimostrato cuore e determinazione.

Nei due mesi dello scorso.