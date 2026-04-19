Nella gara di Superbike ad Assen, il pilota ha ottenuto la sua quattordicesima vittoria consecutiva, raggiungendo un record storico nella competizione. Con questa vittoria, il pilota della Ducati si posiziona in testa alla classifica generale, dopo aver completato un lungo ciclo di successi nella serie. La corsa si è svolta sul circuito olandese, dove il campione ha confermato la sua superiorità in questa stagione.

Il round di Assen, terza tappa del Mondiale Superbike 2026, ha ribadito una volta in più che Nicolò Bulega è attualmente inattaccabile al vertice della classifica iridata. Il portacolori del team Aruba.it Ducati ha infatti decimato per l’ennesima volta la concorrenza completando un tris di successi che, in termini statistici, gli permette di eguagliare il record di 13 vittorie consecutive stabilito dal vecchio rivale e campione in carica Toprak Razgatlioglu, ora emigrato in MotoGp. Con il successo in Gara-2 del 19 aprile, Bulega ha inoltre portato a ben 69 punti il suo vantaggio nella classifica piloti sul compagno di squadra, lo spagnolo Iker Lecuona, rafforzando ulteriormente le sue ambizioni iridate.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Superbike: Bulega vince tutto anche ad Assen e vola in classifica

Notizie correlate

Leggi anche: Superbike, Bulega doma anche la pioggia e trionfa in gara-1 ad Assen. Nuovo allungo in classifica

Leggi anche: Superbike, Bulega doma anche la pioggia nel finale e trionfa in gara-1 ad Assen. Nuovo allungo in classifica

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Superbike Assen: Bulega vince Gara-1 su Lecuona e Sam Lowes; Bulega vince anche gara-1 ad Assen, tripletta Ducati sul podio; LIVE Superbike, GP Olanda 2026 in DIRETTA: Bulega vince gara-1, seguono Lecuona e Lowes; Superbike, Assen: Bulega detta legge su Lecuona e vince Gara 1.

WorldSBK Assen: Bulega si prende tutto. Dominio DucatiDopo la vittoria nella Superpole Race della mattinata il pilota Ducati si aggiudica anche gara 2 con un podio fotocopia, che vede Lecuona secondo e Sam Lowes terzo. Filotto Ducati nei primi sei posti ... dueruote.it

Superbike, Nicolò Bulega vince anche la Superpole Race di Assen e prenota la triplettaNicolò Bulega non si ferma mai. Il pilota del team Ducati, infatti, si è aggiudicato anche la Superpole Race del Gran Premio d'Olanda, terzo appuntamento ... oasport.it

SUPERBIKE - NICOLÒ BULEGA EGUAGLIA IL RECORD DI 13 VITTORIE CONSECUTIVE. 6 DUCATI NEI PRIMI 6 POSTI Anche nell'ultima gara di Assen, il podio in Superbike è essenzialmente lo stesso: Nicolò Bulega davanti a tutti, seguito da Iker Lecu - facebook.com facebook

Superbike ad Assen: Bulega detta il passo nelle prove libere, 2° Baldassarri #SkyMotori #WorldSBK x.com