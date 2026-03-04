Il Cisterna vince anche la terza partita e da prima del girone vola in semifinale a Dubai

Il Cisterna Volley ha conquistato la terza vittoria consecutiva nel Nas Tournament a Dubai, qualificandosi così per le semifinali. Nonostante le sfide delle giornate in città, la squadra ha mantenuto l’attenzione sull’impegno in corso. La partita di oggi si è conclusa con un risultato favorevole, portando il team a un passo dalla fase finale del torneo.

Nonostante le giornate difficili nella città degli Emirati Arabi, i pontini sono riusciti a mantenere alta la concentrazione sul Nas Tournament. Battuto in cinque set Cuneo, ora la semifinale Nonostante le giornate non facili a Dubai, il Cisterna Volley è riuscito a mantenere alta la concentrazione sul Nas Tournament in cui è impegnato nella città degli Emirati Arabi. Nella terza giornata del girone è infatti arrivata anche la terza vittoria, questa volta contro Cuneo. Un successo al quinto set che ha permesso ai pontini di chiudere al primo posto il gruppo B. Prossimo impegno ora sarà la semifinale (contro la seconda classificata del girone A) in programma giovedì 5 marzo alle 20 italiane.

Archiviata la regular season (e in vista dei playoff 5° posto) il Cisterna Volley vola a DubaiArchiviata la regular season con la partita giocata (e persa in tre set) a Trento, e conclusa questa prima parte di stagione al decimo posto in...

