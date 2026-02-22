basket la pf pisa supera castelfiorentino e si avvicina ai play off in serie c femminile

La Pallacanestro Femminile Pisa ha vinto contro Castelfiorentino grazie a una rimonta nel quarto quarto, aumentando la distanza in classifica. La squadra ha mostrato determinazione e ha sfruttato alcuni errori delle avversarie negli ultimi minuti. Questa vittoria permette a Pisa di avvicinarsi ai playoff, mantenendo il quarto posto e rafforzando le possibilità di qualificazione. La partita ha attirato l’attenzione di numerosi tifosi che hanno seguito con entusiasmo l’evento.