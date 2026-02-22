Basket la PF Pisa supera Castelfiorentino e si avvicina ai play-off in serie C femminile

Pisa, 22 febbraio 2026 – Vittoria importante in chiave play-off per la Pallacanestro Femminile Pisa, che supera in volata Castelfiorentino e la stacca di 6 punti, consolidando il quarto posto, ultimo utile per l’accesso ai play-off. Come nella gara di andata, il punteggio è rimasto in bilico fino a 18 secondi dalla fine, al termine di una partita molto aspra, in campo e sugli spalti, altalenante nel punteggio: hanno prevalso le ragazze di coach De Filippis, in un finale molto teso, gestito in maniera lucida ed intelligente.. LA CRONACA – Nel primo quarto, chiuso sul 14-13, l’equilibrio regna sovrano, con Pisa che soffre l’aggressività a tutto campo di Castelfiorentino, che produce frutti nel secondo parziale, in cui le ospiti allungano, andando al riposo in vantaggio ( 25-29 ). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

