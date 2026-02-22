Basket la PF Pisa supera Castelfiorentino e si avvicina ai play-off in serie C femminile
La Pallacanestro Femminile Pisa ha vinto contro Castelfiorentino grazie a una rimonta nel quarto quarto, aumentando la distanza in classifica. La squadra ha mostrato determinazione e ha sfruttato alcuni errori delle avversarie negli ultimi minuti. Questa vittoria permette a Pisa di avvicinarsi ai playoff, mantenendo il quarto posto e rafforzando le possibilità di qualificazione. La partita ha attirato l’attenzione di numerosi tifosi che hanno seguito con entusiasmo l’evento.
Pisa, 22 febbraio 2026 – Vittoria importante in chiave play-off per la Pallacanestro Femminile Pisa, che supera in volata Castelfiorentino e la stacca di 6 punti, consolidando il quarto posto, ultimo utile per l’accesso ai play-off. Come nella gara di andata, il punteggio è rimasto in bilico fino a 18 secondi dalla fine, al termine di una partita molto aspra, in campo e sugli spalti, altalenante nel punteggio: hanno prevalso le ragazze di coach De Filippis, in un finale molto teso, gestito in maniera lucida ed intelligente.. LA CRONACA – Nel primo quarto, chiuso sul 14-13, l’equilibrio regna sovrano, con Pisa che soffre l’aggressività a tutto campo di Castelfiorentino, che produce frutti nel secondo parziale, in cui le ospiti allungano, andando al riposo in vantaggio ( 25-29 ). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Basket, amara sconfitta a Siena per la PF Pisa, in serie C femminileLa Pallacanestro Femminile Pisa ha concluso con una sconfitta la partita contro Virtus Siena, nella penultima giornata di andata del campionato di serie C femminile.
Basket, successo sofferto ad Altopascio per la PF Pisa, in serie C femminileQuesta sera ad Altopascio, la Pallacanestro Femminile Pisa ha ottenuto una vittoria difficile contro una squadra ostica.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Serie c femmnile. Ragazze grintose, ma ’Pf’ superiore; Basket, la PF Pisa vince a Firenze e consolida il quarto posto, in serie C femminile.
Basket, la PF Pisa vince a Firenze e consolida il quarto posto in serie C femminileUn successo sabato prossimo, a Pisa con Castelfiorentino, potrebbe dare una forte spinta alle speranze di accesso ai play-off ... msn.com
Basket, importante e sofferto successo su Montecatini della PF Pisa, in serie C femminileSul proprio parquet, Sgorbini e compagne sono riuscite a superare la solita sbandata finale, blindando il quarto posto ... msn.com
Campo da Basket MARINA DI PISA Un altro progetto a cui tenevo molto. Al via la realizzazione di un Campo da Basket adiacente al Campo sportivo della Marinese. Verrà integrato nell'area insieme ai giochi per bambini, arricchendo così la proposta di Spor - facebook.com facebook