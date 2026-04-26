Basket femminile Schio campione d’Italia! Battuta Venezia in gara-3

Schio si è laureata campione d’Italia nel basket femminile, vincendo gara-3 contro Venezia con il punteggio di 70-64. La partita si è disputata fino all’ultimo minuto, con entrambe le squadre che hanno dato il massimo sul campo. La squadra di casa ha concluso la serie con questa vittoria, confermando il titolo conquistato. La sfida si è svolta in un’atmosfera di grande intensità, con molte azioni decisive e momenti di tensione.

È ancora tricolore per Schio! Il Famila Wuber conquista gara-3 e si laurea campione d’Italia, superando l’Umana Reyer Venezia per 70-64 al termine di una sfida intensa e combattuta fino agli ultimi secondi. Una partita mai davvero chiusa, con la squadra di coach Dikaioulakos capace di costruire più volte un margine importante ma costretta a resistere ai continui rientri delle lagunari. Alla fine, però, sono la lucidità nei possessi decisivi e la precisione dalla lunetta a fare la differenza, permettendo a Schio di chiudere la serie sul 2-1 e confermarsi sul tetto d’Italia. Un Famila che trova i punti pesanti di Kitija Laksa, top scorer con 17 punti e 3 assist, ben supportata dai 9 punti di Jasmine Keys e dai 7 di Cecilia Zandalasini.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket femminile, Schio campione d’Italia! Battuta Venezia in gara-3 Notizie correlate Leggi anche: LIVE Venezia-Schio 51-70, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: Schio continua a segnare, si avvicina gara-3 LIVE Schio-Venezia 70-64, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: la Famila Wuber è ancora campione d’Italia! Reyer ko dopo una serie tiratissimaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:18 Termina qui la nostra diretta Live per questa sera, con la Famila Wuber Schio campione d’Italia 2026!... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Basket femminile, Reyer vince gara-1 della finale scudetto: Schio battuta 71-60. LIVE Schio-Venezia 66-54, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: le scledensi provano la fuga decisivaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di ... oasport.it LIVE Venezia-Schio 53-74, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: una Schio rabbiosa batte la Reyer e porta la serie alla decisiva gara-3CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Questa bellissima finale scudetto si deciderà quindi in gara-3 al Palaromare. Per questa sera è tutto amici di ... oasport.it