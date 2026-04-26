LIVE Schio-Venezia A1 basket femminile 2026 in DIRETTA | gara-3 assegna lo scudetto!

Benvenuti alla trasmissione in tempo reale della partita tra Schio e Venezia, valida per la terza gara dei playoff del campionato di basket femminile di serie A1 2026. La sfida si svolge oggi e deciderà quale delle due squadre si aggiudicherà lo scudetto. Seguiremo gli aggiornamenti sui risultati e sugli sviluppi dell’incontro, offrendo un resoconto dettagliato delle azioni e delle decisioni più importanti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Schio-Venezia, A1 basket femminile 2026. E’ la sfida decisiva della finale scudetto che chiude una serie al meglio delle tre partite intense disputate nell’arco di una settimana. Le scledensi hanno perso il fattore campo in gara-1 (60-71) incassando la prima sconfitta casalinga in ambito nazionale di questa stagione ma hanno rialzato la testa in gara-2 espugnando il Taliercio di Mestre (53-74) in una partita decisa soprattutto dal break di 14-0 del terzo quarto. Fari puntati su Cecilia Zandalasini (15 punti nel blitz in Laguna) e su Maria Conde (12 punti), con 13 punti di una altrettanto ispirata Costanza Verona.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Schio-Venezia, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: gara-3 assegna lo scudetto! Notizie correlate Leggi anche: LIVE Venezia-Schio 0-0, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: inizia gara-2 delle finali scudetto LIVE Schio-Venezia, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: gara-1 al PalaRomare per inaugurare la serie scudettoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-6 Semi-gancio di Maria Conde per il contro-sorpasso Schio. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: LIVE Schio-Venezia 60-71, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: la Reyer fa saltare subito il fattore campo, 16 punti di Mariella Santucci; Finale pallacanestro femminile gara 2: guarda in diretta Umana Reyer-Famila Schio; LIVE Venezia-Schio 53-74, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: una Schio rabbiosa batte la Reyer e porta la serie alla decisiva gara-3; Venezia-Schio oggi, A1 basket femminile 2026: orario gara-2, tv, programma, streaming. A1 – PalaRomare sold out, domani gara 3 tra Schio e VeneziaSiamo arrivati al capitolo finale, l’ultimo possibile di questa stagione. Domani alle ore 20.15 (diretta su RaiSport HD) in un PalaRomare tutto esaurito ... basketinside.com LIVE Venezia-Schio 53-74, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: una Schio rabbiosa batte la Reyer e porta la serie alla decisiva gara-3CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Questa bellissima finale scudetto si deciderà quindi in gara-3 al Palaromare. Per questa sera è tutto amici di ... oasport.it Famila Basket Schio e Reyer Venezia si giocano lo scudetto. - facebook.com facebook In occasione di gara 3 di finale scudetto LBF: Schio - Umana Reyer Venezia in programma domenica 26 aprile ore 20.15, la società mette a disposizione ingresso e pullman gratuito ai tifosi reyerini (fino ad esaurimento posti disponibili). Maggiori info sul nostr x.com