Basket femminile le migliori italiane della 20a giornata di Serie A1 Rosa Cupido trascina Battipaglia Matilde Villa di nuovo decisiva per Venezia

Rosa Cupido ha portato Battipaglia alla vittoria, perché ha segnato 20 punti nell’ultimo quarto, cambiando le sorti della partita. Matilde Villa si è resa protagonista in casa Venezia, segnando il canestro decisivo negli ultimi secondi. La decima giornata del campionato ha mostrato come le giocatrici italiane siano determinanti per il risultato finale. Ora manca poco alla fine della regular season e le squadre si preparano agli ultimi incontri.

La Serie A1 di basket femminile ha archiviato la ventesima giornata della regular season 2025-2026, con due soli turni da disputare prima dell'inizio dei playoff. Anche in questo weekend le giocatrici italiane si sono ben comportate con prestazioni anche decisive: andiamo a scoprirle quindi insieme. 9 punti di Giorgia Sottana e 7 di Olbis Andre' nel successo esterno della Famila Wuber Schio contro l'Autosped BCC Derthona (57-65), con 13 punti di Anastasia Conte tra le fila delle piemontesi. Affermazione casalinga di misura della Geas Sesto San Giovanni sulla Dinamo Sassari (59-57) con 10 punti di Beatrice Attura – 5 punti di Anna Turel per le sarde.