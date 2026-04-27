Basket DR1 Gara-1 ecco tutti i risultati delle formazioni senesi

Nella prima partita dei playoff del campionato di divisione regionale uno, le squadre senesi hanno ottenuto tutti i risultati previsti. La gara di debutto ha visto le formazioni locali portare a casa i punti necessari per il successo, segnando così un inizio positivo per il loro cammino nella fase eliminatoria. I dettagli delle singole partite sono stati confermati al termine delle rispettive sfide, con i risultati che favoriscono le formazioni di casa.

Gara uno del primo turno di play-off del campionato di divisione regionale uno sorride alle formazioni senesi. Ad eccezione della Advinser Asciano, sconfitta venerdì a Grosseto dalla Gea 93-55, negli incontri del weekend arrivano tre vittorie su altrettante partite per Valdelsa, Poggibonsi e Monteroni. La Simus di coach Lorenzo Rossi si sbarazza agevolmente di Carrara imponendosi 84-57. Una partita senza storia quella andata in scena a Monteroni, dove la formazione locale impone il proprio ritmo fin dal primo minuto riuscendo a chiudere avanti di oltre 20 lunghezze all’intervallo. Nei secondi 20 minuti i senesi allungano ancora chiudendo con un vantaggio piuttosto consistente.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket DR1. Gara-1, ecco tutti i risultati delle formazioni senesi Notizie correlate Basket DR1. Un poker di formazioni senesi in campo. L’obiettivo è la promozione in serie CTerminata la regular season, nel campionato di divisione regionale uno è tempo di play-off. Basket, ancora una gara da ultima spiaggia per il CUS Pisa, in casa con Calcinaia, in DR1Pisa, 12 febbraio 2026 – Dopo la prima vittoria della nuova gestione tecnica di Luca Martini, terza nella stagione dopo quelle di Dari e Giuntoli, il... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Play off, Ribera Basket vince gara 1 contro il Patti nel campionato DR1 girone ovest; Basket, Dr1: Tromello parte con il piede giusto al play-off. Sua gara 1 con Sedriano (87-83); DR1, gara-1 di seminale sorride alla Tecnogiemme; DR1 Girone Ovest – SEMIFINALE Play-Off | GARA 1: TRIONFO DEI KNIGHTS SUL PATTI BASKET. Basket DR1. Gara-1, ecco tutti i risultati delle formazioni senesiGara uno del primo turno di play-off del campionato di divisione regionale uno sorride alle formazioni senesi. Ad eccezione ... sport.quotidiano.net Basket DR1 Play-off G1. Simus Monteroni. Missione compiuta. Rossi soddisfattoBuona la prima per Monteroni che al PalaRosselli davanti al pubblico delle grandi occasioni porta a casa gara 1 ... sport.quotidiano.net Basket PLAYOFF FLAVIO POZZUOLI BATTUTO A SARNO IN GARA-1 DELLE SEMIFINALI. MERCOLEDI' SERA ALLE 20.30 AL PALATRINCONE CON INGRESSO GRATUITO L'IMPORTANTE GARA-2 SARNO (SA).Nulla da fare, ma ancora nulla di c - facebook.com facebook Si è appena conclusa una clamorosa finale scudetto femminile. Ha vinto Schio. Ha dato spettacolo anche Venezia. È l'ennesima grande pagina di basket femminile italiano che nell'ultimo anno ha portato la Nazionale a vincere un incredibile bronzo agli europ x.com