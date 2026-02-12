Questa sera il Basket CUS Pisa torna in campo contro Calcinaia, in una partita che può decidere le sue sorti in stagione. Dopo la prima vittoria sotto la guida di Luca Martini, la squadra ha subito una sconfitta pesante a Lucca e ora si trova di nuovo in una situazione difficile. Per evitare l’ultima spiaggia, i biancorossi devono vincere questa partita, altrimenti rischiano di compromettere definitivamente il loro campionato.

Pisa, 12 febbraio 2026 – Dopo la prima vittoria della nuova gestione tecnica di Luca Martini, terza nella stagione dopo quelle di Dari e Giuntoli, il Cosmocare CUS Pisa è ripiombato nella sconfitta, sabato scorso, sul campo della Libertas Lucca. Ad undici turni dalla conclusione, con almeno 6 punti da recuperare sulle squadre già in area salvezza, la permanenza nel campionato di Divisione Regionale 1 passa ora da ogni gara. Quella di domenica alle 18, al PalaCus, contro Calcinaia, non è tra le più agevoli, ma in questa situazione ogni match è uno spareggio da affrontare per vincere.. CALCINAIA – La squadra guidata da Andrea Scocchera, che gli appassionati ricordano lo scorso anno sulla panchina del CUS, è reduce da una stagione dominata nella regular season, terminata al primo posto con 25 vittorie in 30 gare e 10 punti di vantaggio sulla seconda, naufragata poi al primo turno dei play-off, con l’eliminazione in due partite ad opera della più modesta Cerretese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket, ancora una gara da ultima spiaggia per il CUS Pisa, in casa con Calcinaia, in DR1

Approfondimenti su CUS Pisa

Il Cosmocare CUS Pisa affronta una delicata trasferta in DR1, a Carrara contro la CMC, in una gara che può definire il suo futuro nel campionato di Divisione Regionale 1.

Il CUS Pisa subisce una nuova sconfitta in casa contro Chimenti Livorno nella seconda giornata di ritorno del campionato di Divisione Regionale 1.

Ultime notizie su CUS Pisa

