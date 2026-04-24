Basket DR1 Un poker di formazioni senesi in campo L’obiettivo è la promozione in serie C

Dopo la fine della regular season, il campionato di divisione regionale uno si prepara ai play-off. Sono 16 le squadre coinvolte, divise in due gironi da otto. Tra queste, quattro formazioni provenienti dalla provincia di Siena, tutte in corsa per conquistare l’unico posto disponibile in serie C nella prossima stagione. Le partite si svolgeranno nelle prossime settimane, con l’obiettivo di salire di categoria.

Terminata la regular season, nel campionato di divisione regionale uno è tempo di play-off. Sono 16 le squadre, 8 per girone, che si contenderanno l’unica promozione disponibile nella serie C 2627. Tra queste troviamo 4 senesi: Asciano, Monteroni, Poggibonsi e Valdelsa Basket. Il programma si apre questa sera con la partita tra Gea Grosseto e Advinser Asciano. Alle 21 al Palasport di via Austria i padroni di casa, la formazione forse favorita per la promozione finale, affrontano l’Asciano di coach Papi che tenterà di recitare il ruolo di outsider in questo primo turno di play-off. Domani alle 18.30 è invece la volta della Simus Monteroni. La...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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