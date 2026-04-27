Basilicata raccolti distrutti | il Consiglio decide il destino agricolo

Il Consiglio Regionale della Basilicata si riunirà il 28 aprile per discutere della grave situazione causata dalla distruzione di raccolti. La riunione è stata convocata per affrontare le conseguenze del danno alle attività agricole nella regione. La decisione riguarda la gestione dell’emergenza e le possibili misure da adottare per il settore agricolo colpito. La discussione si svolgerà in un contesto di urgenza e preoccupazione.

?? Cosa sapere Il Consiglio Regionale della Basilicata si riunisce il 28 aprile per l'emergenza agricola. Il maltempo del 1° aprile ha distrutto i raccolti di drupacee in tutta la provincia. Il 28 aprile il Consiglio Regionale della Basilicata si riunirà per affrontare l'emergenza agricola dopo che il maltempo del 1° aprile ha distrutto i raccolti di pesche, ciliegie, albicocche e susine in tutta la provincia. Mentre l'Italia celebra oggi la libertà di chi non attende decisioni altrui, nei c .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Basilicata, raccolti distrutti: il Consiglio decide il destino agricolo Notizie correlate Grandine nella BAT: agricoltura sotto assedio, raccolti distrutti? Cosa sapere Violente grandinate colpiscono i settori ortofrutticolo, viticolo e olivicolo nella provincia di Barletta-Andria-Trani. Basilicata, stop al ricorso Merra: l’alfabeto decide il seggioIl Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dalla candidata Merra, confermando l’esclusione della stessa dal Consiglio regionale.