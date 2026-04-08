Basilicata stop al ricorso Merra | l’alfabeto decide il seggio

Il Consiglio di Stato ha deciso di respingere il ricorso presentato dalla candidata Merra, confermando l’esclusione della stessa dal Consiglio regionale della Basilicata. La decisione riguarda la contestazione riguardante la validità del suo ricorso e il suo diritto a partecipare alle elezioni. La questione si è concentrata sulle modalità di attribuzione dei seggi e sui criteri adottati nelle procedure elettorali. La sentenza definisce così la posizione della candidata nel processo elettorale.

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dalla candidata Merra, confermando l’esclusione della stessa dal Consiglio regionale. La decisione giudiziaria chiude un capitolo legale legato all’interpretazione di schede elettorali contestate. L’istanza riguardava la validità di voti in cui il nome della candidata era accompagnato da segni di sbarramento negli spazi destinati ad altri nominativi. Secondo la visione di Merra e di alcuni tecnici del settore, tale gesto rappresentava una volontà univoca dell’elettore, paragonabile al cancelletto usato negli assegni per evitare integrazioni di cifre. Nonostante questa tesi, l’organo giudicante ha scelto di non validare tale interpretazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Basilicata, stop al ricorso Merra: l’alfabeto decide il seggio Respinto il ricorso sulle elezioni regionali di Toscana Rossa: niente seggio per BunduMa l'ex candidata governatrice non si arrende: "Non è stato dichiarato inammissibile, porteremo la questione a livelli superiori" FIRENZE – Niente... Leggi anche: Cani ammessi al seggio per il referendum sulla giustizia: il Ministero lo consente, ma il presidente di seggio può vietare l’accesso Argomenti più discussi: Dopo il ‘’No’’ al Referendum attuare il Diritto alla cura della Costituzione; Il movimento No Kings e l’americanizzazione della sinistra italiana; Indagini bancarie: stop al fisco senza autorizzazione; IL GUASTAFESTE. ARRIVA IL GIRO D’ITALIA? ED ECCO I FONDI PER LE STRADE DELLA BASILICATA! CI VORREBBE UNA CORSA ROSA AL GIORNO! O NO?. Frana Molise, allarme Uilm: “Rischi gravi per Melfi e automotive” Per la Uilm Basilicata si tratta si “un’emergenza nazionale con ripercussioni dirette su logistica, produzione e sull’intero indotto” - facebook.com facebook Caro carburante, Basilicata maglia nera d'Italia: «Benzina a prezzi autostradali» x.com