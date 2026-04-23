Nella provincia di Barletta-Andria-Trani, si sono verificate intense grandinate che hanno causato danni ai campi di ortofrutta, vigneti e uliveti. Le tempeste di grandine hanno distrutto numerosi raccolti, interessando diversi settori agricoli della zona. Le autorità stanno valutando i danni e le possibili misure di sostegno per gli agricoltori colpiti. La situazione ha generato preoccupazioni tra gli operatori del settore agricolo locale.

? Cosa sapere Violente grandinate colpiscono i settori ortofrutticolo, viticolo e olivicolo nella provincia di Barletta-Andria-Trani.. Confagricoltura Bari-BAT avvia i sopralluoghi tecnici per la segnalazione ufficiale del danno alle autorità.. Le violente grandinate che hanno colpito la provincia di Barletta-Andria-Trani nelle ultime ore hanno flagellato i campi della BAT, ferendo duramente le produzioni di ortofrutta, viticoltura e olivicoltura in diverse zone del territorio. Il cielo si è scagliato sulle colture con una forza tale da mettere in ginocchio intere realtà agricole, lasciando i produttori locali a contare i danni tra i filari e negli uliveti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Grandine nella BAT: agricoltura sotto assedio, raccolti distrutti

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