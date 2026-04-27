Barritteri | la poesia dei bambini accende la Primavera di Pace

Il 24 aprile, presso una scuola di Barritteri, si è tenuta la manifestazione Primavera di Pace promossa dall'Associazione Kairos. L'evento ha coinvolto i bambini in attività legate alla poesia, creando un momento dedicato alla celebrazione della pace. La giornata ha visto la partecipazione di studenti e insegnanti, con l’obiettivo di sensibilizzare sul valore della convivenza pacifica attraverso le espressioni artistiche dei più giovani.

? Cosa sapere L'Associazione Kairos ha organizzato la Primavera di Pace presso la scuola di Barritteri il 24 aprile.. Alunni e istituzioni locali hanno promosso la convivenza civile attraverso poesie e attività collettive.. Venerdì 24 aprile 2026, l’androne della Scuola Primaria di Barritteri si è trasformato nel palcoscenico di una manifestazione culturale dove i bambini hanno dato voce ai valori della solidarietà e della convivenza civile attraverso la poesia. L’evento denominato Primavera di Pace ha la partecipazione attiva degli alunni della scuola dell’infanzia e della primaria, uniti in un progetto che ha intrecciato le attività scolastiche con l’impegno dell’associazionismo locale.🔗 Leggi su Ameve.eu

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