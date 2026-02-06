Bandiere della pace nei comuni | iniziative educative per la pace nei luoghi di sviluppo dei bambini

Nelle scuole e negli asili di Bari, le bandiere della pace sventolano ormai ovunque. Le classi si riempiono di bambini che imparano il valore della convivenza e del rispetto, mentre insegnanti e genitori organizzano iniziative per promuovere la cultura della pace fin dalla tenera età. È un modo semplice ma forte per diffondere un messaggio di speranza e collaborazione tra le nuove generazioni.

Bari, 6 febbraio 2026 — Nelle scuole e negli asili della Città di Bari, la pace è arrivata in forma di bandiera. Non una bandiera tradizionale, bensì una simbologia che richiama il messaggio di San Francesco d’Assisi, patrono dell’Italia, e della italiana, celebrata quest’anno nel 2026. Con un’iniziativa particolare, il Comune di Bari ha consegnato bandiere della pace a tutti i nidi e le scuole dell’infanzia comunali, con un messaggio diretto ai bambini, alle famiglie e agli educatori. È una scelta di solidarietà e di educazione al dialogo, per far sì che i giovani, fin da piccoli, possano vivere e comprendere la pace non soltanto come mancanza di conflitti, ma come un modo di pensare, di agire, di parlare.🔗 Leggi su Ameve.eu

