Sport-Tech Day | una giornata immersiva per scoprire come vivremo lo sport nel futuro

Oggi si è svolto lo Sport-Tech Day, una giornata dedicata alle ultime innovazioni nel mondo dello sport. Tra dispositivi smart, intelligenza artificiale e design all’avanguardia, la tecnologia sta cambiando il modo in cui pratichiamo e viviamo lo sport. La House of Switzerland ha aperto le sue porte a 12 esperienze immersive, dando ai visitatori un’anteprima di come sarà lo sport del futuro. Molti si sono fermati a toccare con mano le novità, curiosi di scoprire cosa ci aspetta nei prossimi anni.

Tra dispositivi smart, AI e design innovativo, la tecnologia rivoluziona lo sport. La House of Switzerland diventa una finestra sul futuro con 12 esperienze immersive tech.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Sport Tech Day Sport e tecnologia, un binomio da vivere e scoprire allo Sport-Tech Day Lo Sport-Tech Day si è aperto questa mattina tra entusiasmo e curiosità. Castelnuovo-Lucchese, una giornata particolare. Tamagnini: “Un inno alla passione per lo sport” Il 1 febbraio 2026, allo stadio Alessio Nardini di Castelnuovo di Garfagnana, si è vissuta una giornata che ha coinvolto più il cuore che il punteggio. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Sport Tech Day Argomenti discussi: La Svizzera apre la House olimpica a Milano nel ricordo di Crans: Un luogo di incontro e dialogo; Campionesse d’innovazione, lo sport diventa motore di impresa al femminile; Solo Ferrari e Red Bull nel Day-2: bandiera rossa esposta due volte per la RB22; Come l’Ice sfrutta l’AI di Palantir per mettere in atto la sua brutale repressione. Sport e tecnologia, un binomio da vivere e scoprire allo Sport-Tech DayAlla House of Switzerland, esperienze immersive per provare, in prima persona, come l'innovazione stia impattando sullo sport, dalla performance alla sostenibilità. milanotoday.it WeSportUp Demo Day 2025: ecosistema sport-tech riunito a TorinoPresentate le startup del terzo batch, si conclude il primo ciclo dell'acceleratore. Lo sport resta un'industria ad alto potenziale di crescita Lo Juventus Stadium di Torino ha ospitato WeSportUp Demo ... startupitalia.eu San Marino Innovation è lieta di comunicare l’ingresso nel regime innovazione di una nuova impresa ad alto contenuto tecnologico: Oltre Ogni Limite, nel settore dello sport tech e dell'innovazione urbana. Oltre Ogni Limite rappresenta come un modello di tec facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.