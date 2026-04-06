Dal 16 al 20 aprile, la comunità di Sant’Antioco si appresta a celebrare la 667ª edizione della festa dedicata al proprio Santo Patrono. Durante la settimana, si svolgeranno riti millenari, spettacoli di show cooking e concerti con il gruppo musicale Le Vibrazioni. La manifestazione rappresenta un momento di tradizione e aggregazione per gli abitanti dell’isola sarda.

Dal 16 al 20 aprile, la comunità di Sant’Antioco celebrerà la 667esima edizione della festa dedicata al proprio Santo Patrono, simbolo di devozione per l’intera isola sarda. L’evento si preannuncia come un intreccio tra spiritualità e intrattenimento, dove i riti secolari incontrano nuove proposte culturali. La città si trasformerà in un centro di aggregazione attraverso una programmazione che spazia dalla liturgia alla musica dal vivo. Il calendario dei riti e le eccellenze locali. La dimensione spirituale troverà il suo culmine sabato 18 con la processione de Is Coccois, mentre il lunedì 20 sarà dedicato a Sa Festa Manna. In quest’ultima giornata, quindici giorni dopo Pasqua, il simulacro del Santo insieme alle reliquie attraverserà le strade accompagnato da suonatori di launeddas, cori e cavalieri. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - S. Antioco: tra riti millenari, show cooking e Le Vibrazioni

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Lo staff di Visit Sant’Antioco augura a tutti voi una serena e felice Pasqua. facebook