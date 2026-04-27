A Bari, sono in corso iniziative di micro-donazioni attraverso piattaforme digitali che permettono di raccogliere fondi per interventi veterinari urgenti su animali malati. Questi contributi vengono destinati a coprire le spese di cure e trattamenti necessari. La campagna mira a coinvolgere la comunità locale e a sostenere le associazioni che si occupano di animali in difficoltà.

? Cosa sapere A Bari micro-donazioni su piattaforme digitali finanziano interventi veterinari urgenti per animali malati.. Il crowdfunding sostituisce le lacune istituzionali nella gestione del randagismo e della sanità animale.. A Bari decine di raccolte fondi su piattaforme come GoFundMe e sui social media stanno raccogliendo migliaia di euro per coprire spese veterinarie urgenti, tra cui interventi per tumori, cecità e l’acquisto di carrelli per cani disabili. Il fenomeno che sta attraversando le strade della città e le bacheche digitali dei baresi non riguarda semplici donazioni di cibo o coperte, ma vere e proprie emergenze cliniche. Basta la pubblicazione di una diagnosi difficile o di una fotografia che mostri la sofferenza di un animale per scatenare una reazione immediata.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bari, l’onda di micro-donazioni che salva gli animali malati

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