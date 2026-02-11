Per il funerale niente fiori ma un angolo per le donazioni a favore dei bambini malati È ciò che avrebbe voluto | Giada sull’ultimo saluto alla mamma Patrizia De Blanck

La scomparsa di Patrizia De Blanck ha scosso il mondo dello spettacolo. La donna, conosciuta come la “Contessa del Popolo”, è morta lo scorso 8 febbraio a 85 anni. Per il suo funerale niente fiori, ma un angolo dedicato alle donazioni per i bambini malati. È stata Giada, tra i familiari, a spiegare che questo era il suo ultimo desiderio. Molti amici e conoscenti si sono stretti intorno alla famiglia, ricordando una donna che ha lasciato un segno forte nel cuore di tanti.

La morte di Patrizia De Blanck ha segnato il mondo dello spettacolo. Tanti volti noti hanno dedicato un pensiero in memoria della “Contessa del Popolo”, morta lo scorso 8 febbraio all’età di 85 anni. Il ricordo più toccante è stato quello della figlia Giada, che ha affidato le sue parole a Instagram. Sul suo profilo social, la ragazza ha ricordato la mamma come “ una figura iconica, una persona che ha segnato un’epoca di eleganza, romanticismo e autorità”. Nella giornata di ieri, 10 febbraio, Giada ha postato un secondo messaggio sui social rendendo noto il giorno e il luogo del funerale di Patrizia De Blanck.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

A pochi giorni dalla scomparsa di Patrizia De Blanck, il dolore si fa sentire forte tra amici e familiari.

Giada De Blanck, figlia della contessa Patrizia De Blanck, si racconta senza filtri.

