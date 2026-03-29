In un rifugio dedicato agli animali malati, si trovano i gatti che nessuno vuole adottare. Le volontarie hanno rivolto un appello per ricevere aiuti concreti, sottolineando la situazione particolare di questa struttura. La struttura, chiamata informalmente

“La piccola corte dei miracoli“ non è un gattile come gli altri: ospita animali malati. Le volontarie lanciano l’appello: "Servono aiuti concreti". Pippo è affetto da aids felina; Cipria ha perso una zampa; Stellina vive senza un occhio; Birba è invece destinata a rimanere cieca; Twist ha problemi neurologici e Virgola soffre di apnee. E poi c’è Kleo, poco più di due anni, che combatte contro un tumore. Sono loro, insieme a tanti altri, i gatti che nessuno vuole: gli ultimi, i reietti, quelli segnati da malattie, incidenti o abbandoni traumatici. Animali fragili, spesso invisibili, che difficilmente trovano una famiglia disposta ad accoglierli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - C’è un gattile degli animali malati: "Quelli che nessuno vuole adottare"

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