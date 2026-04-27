A Piazza Aldo Moro a Bari si sono verificati bivacchi e accampamenti di persone senza dimora, segnalati il 27 aprile. Il volto della piazza appare segnato dal degrado e dalla presenza di individui che vivono in condizioni di emergenza. La situazione ha attirato l’attenzione di chi frequenta l’area, mentre le autorità stanno monitorando gli sviluppi. Nessuna misura immediata è stata ancora adottata pubblicamente.

? Cosa sapere Bivacchi e accampamenti di persone senza dimora segnalati a Piazza Aldo Moro il 27 aprile.. Il degrado urbano a Bari richiede interventi integrati tra servizi sociali e fondi PNRR.. Lunedì 27 aprile 2026, a Bari, il confine tra l’accoglienza ai viaggiatori e l’abbandono sociale si manifesta nel degrado di Piazza Aldo Moro, dove materassi e cartoni sostituiscono la vivibilità attesa dai turisti. Il cuore della città, punto di passaggio naturale arriva in centro, mostra un volto ferito da accampamenti improvvisati che colpiscono residenti e visitatori in cerca di decoro. Il bivacco urbano tra emergenza sociale e gestione dei servizi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bari, il volto ferito di Piazza Moro: tra degrado e bivacchi

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