Piazza Moro cambia volto | consegnati i primi spazi verdi tra via Sparano e la fontana

A Bari, piazza Moro si trasforma con la consegna dei primi spazi verdi tra via Sparano e la fontana monumentale. La Rete Ferroviaria Italiana, parte del Gruppo FS, ha portato a termine la prima fase dei lavori di riqualificazione dell’area, che ora è accessibile ai cittadini. La modifica riguarda principalmente la riqualificazione di un punto nevralgico del centro cittadino, che ora presenta nuove zone verdi e un nuovo assetto.

Il principale snodo d'accesso al centro di Bari inizia a mostrare il suo nuovo profilo. Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs) ha concluso la prima fase degli interventi di riqualificazione di piazza Moro, restituendo ai cittadini l'area compresa tra via Sparano e la fontana monumentale. 🔗 Leggi su Baritoday.it Alloggi ex custodi, al via la restituzione alle scuole: consegnati i primi spazi riqualificatiTarantini Time QuotidianoSono stati consegnati alle scuole Colombo ed Europa i primi due alloggi destinati in passato agli ex custodi, oggi... Il nuovo volto di piazza Moro: ecco i giardini riqualificati, scatta la 'fase 2' del cantiereGli operai hanno avviato le operazioni di smantellamento delle barriere che delimitavano la zona dei lavori. Temi più discussi: Bari, si svela il giardino di Piazza Moro dopo i lavori: mancano luci e videosorveglianza; Riqualificazione piazza Moro, da giovedì la rivoluzione dei capolinea Amtab: tutte le variazioni; Bari, restyling piazza Moro: dal 9 aprile cambia la 'mappa' del trasporto urbano. I nuovi capolinea; Montespertoli cambia volto: al via la nuova viabilità del centro storico. Bari, si svela il giardino di Piazza Moro dopo i lavori: mancano luci e videosorveglianzaDopo un anno di lavori il verde è poco e molte piante hanno bisogno di essere rinforzate e potate: così, l’area non ha cambiato volto. I commercianti: «Ci aspettavamo ben altro impatto» ... lagazzettadelmezzogiorno.it Bari, riqualificazione di piazza Moro: da giovedì 9 aprile cambia la viabilità Amtab. Nuovi capolinea e percorsi per numerose linee busScatta la seconda fase dei lavori a cura di RFI: riorganizzazione del trasporto pubblico e fermate provvisorie in diverse strade della città ... lagazzettadelmezzogiorno.it Cerveteri, torna la giornata dedicata alla donazione del sangue: appuntamento in Piazza Aldo Moro - facebook.com facebook Il nuovo volto di piazza Moro: ecco i nuovi giardini, scatta la 'fase 2' del cantiere x.com