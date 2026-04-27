Il 25 aprile a Bari si svolge un corteo che parte da piazza del Ferrarese alle 16:30 e si dirige verso il Parco Rossani. La manifestazione comprende commemorazioni ufficiali e si conclude con il concerto Cara Lib3ro Fest, previsto per le 19. La giornata combina momenti di memoria e musica, coinvolgendo la città in diverse attività.

? Cosa sapere Bari, il 25 aprile: corteo da piazza del Ferrarese al Parco Rossani alle 16:30.. La manifestazione unisce commemorazioni istituzionali e il concerto Cara Lib3ro Fest alle ore 19.. Il 25 aprile a Bari si trasformerà in una giornata di mobilitazione collettiva tra le istituzioni e il cuore pulsante del Parco Rossani, con un corteo che partirà da piazza del Ferrarese alle 16:30 per celebrare la libertà attraverso la memoria e la musica. La programmazione della Festa della Liberazione prevede una mattinata dedicata ai momenti solenni: alle 9:30 le autorità si riuniranno presso il Sacrario Militare dei Caduti d’Oltremare, seguite dalle commemorazioni ufficiali previste per le 11:30 a Palazzo della Città.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bari, il 25 aprile tra memoria e musica: il corteo che anima la città

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