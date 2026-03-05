Carburante torna in Valnure | fine all’8 mesi di stallo

Dopo otto mesi di chiusura, le pompe di benzina e gasolio negli impianti Europam di Ponte dell’Olio e della Valnure sono state riaperte. La riattivazione permette di riprendere la vendita di carburante nella zona, interrompendo così il periodo di inattività iniziato circa otto mesi fa. La riapertura riguarda entrambe le stazioni di servizio situate nel territorio.

Le pompe di benzina e gasolio hanno ripreso a funzionare negli impianti Europam situati a Ponte dell'Olio e nella Valnure, ponendo fine a un'interruzione durata circa otto mesi. Questa ripresa è il risultato di trattative tra la società Europam e il gruppo Eni per l'approvvigionamento, seguite da un intenso lavoro istituzionale guidato dal consigliere regionale Lodovico Albasi del Partito Democratico. L'evento si colloca nel cuore dell'Emilia-Romagna, una regione che funge da motore produttivo nazionale, ma dove le aree interne come la Valnure affrontano sfide specifiche legate alla logistica e all'economia locale.