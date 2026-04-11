Il Cagliari ottiene una vittoria importante contro la Cremonese, con il gol decisivo di Sebastiano Esposito. Dopo più di due mesi senza vittorie, la squadra riesce a conquistare tre punti in una partita fondamentale per le posizioni di classifica. La sfida si conclude con il risultato di 1-0, segnando un passo avanti per il club in vista delle prossime gare di campionato.

CAGLIARI - Il Cagliari torna al successo dopo oltre due mesi e lo fa in una sfida cruciale per la salvezza. I ragazzi di Fabio Pisacane si impongono 1-0 contro la Cremonese: decide un gol di Sebastiano Esposito. I padroni di casa si fanno subito vedere in zona offensiva al 3' con una conclusione di Palestra, che viene deviata in corner da Audero. All'11' arriva la risposta della squadra grigiorossa, che però spreca una grande occasione con Okereke, il quale perde l'equilibrio proprio quando è a tu per tu con Caprile. I ragazzi di Marco Giampaolo continuano a spingere e al 21' Okereke sciupa un'altra buona chance colpendo debolmente di testa su cross di Vandeputte.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Sebastiano Esposito regala il successo al Cagliari: Cremonese ko 1-0

Cagliari Cremonese 1-0: Sebastiano Esposito fa respirare Pisacane. Il racconto del matchdi Angelo CiarlettaCagliari Cremonese finisce con il risultato di 1-0: Sebastiano Esposito fa respirare Pisacane.

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