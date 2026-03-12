C' è l' ok dei soci | Bper incorporerà Banca Popolare di Sondrio

I soci di Bper Banca e della Banca Popolare di Sondrio hanno dato l'approvazione finale alla fusione tra le due istituzioni bancarie. Le assemblee degli azionisti hanno infatti approvato il progetto di incorporazione, che comprende anche il rapporto di cambio e le modifiche agli statuti. La fusione, ora ufficiale, vede quindi Bper Banca assumere il controllo della Banca Popolare di Sondrio.

L'operazione prevede un rapporto di cambio pari a 1,45 azioni BPER Banca per ogni azione ordinaria della Popolare di Sondrio. La fusione produrrà effetti civilistici dalla data che sarà indicata nell'atto di fusione, subordinatamente all'avveramento (o eventuale rinuncia) delle condizioni sospensive previste nel progetto.