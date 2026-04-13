In casa col corpo della madre morta da due anni il Comune di Muggia | La figlia non era seguita da noi

Il Comune di Muggia ha dichiarato che i servizi sociali non sono responsabili della donna trovata in casa con il corpo mummificato della madre, deceduta da due anni. Il corpo è stato scoperto dai carabinieri con l'intervento della polizia locale nei giorni scorsi. Non ci sono state segnalazioni o interventi precedenti da parte dell’amministrazione riguardo alla situazione della donna.

“Il Comune di Muggia tiene a precisare che non è in carico ai nostri servizi sociali la signora che in casa conservava il corpo mummificato della madre, rinvenuto nei giorni scorsi dai carabinieri con l'assistenza della polizia locale. L’interessata nel corso dei colloqui si è detta seguita dal.🔗 Leggi su Triesteprima.it Muggia, horror in casa: vive con il corpo della madre da 2 anniUn tragico scenario di isolamento e abbandono si è consumato a Muggia, nel territorio di Trieste, dove i carabinieri hanno scoperto il corpo... Muggia: viveva da due anni con il cadavere della madre in casa nascosto sotto i vestitiA scoprirlo sono stati i carabinieri, quando sono entrati nella casa al civico 24 di viale XX aprile, a Muggia.