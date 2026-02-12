Ha ucciso la madre con 112 coltellate no alla perizia psichiatrica | sotto la lente il passato clinico ignorato

La Corte d’assise di Messina ha respinto la richiesta di una perizia psichiatrica su Giosuè Fogliani, il giovane di 27 anni accusato di aver ucciso la madre, Caterina Pappalardo. L’omicidio si è consumato la sera del 24 gennaio, all’interno della loro casa, con 120 coltellate. La decisione ha sorpreso chi aveva chiesto di approfondire il suo stato mentale, mentre il processo continua senza questa analisi.

La Corte d’assise respinge la richiesta di valutazione sull’imputato. Le indagini proseguono tra testimonianze e documenti che secondo la difesa evidenziano carenze nelle verifiche sullo stato di salute mentale Nonostante le richieste avanzate dalle parti, la Corte d’assise di Messina ha deciso di non disporre per il momento una perizia psichiatrica su Giosuè Fogliani, il 27enne accusato dell’omicidio della madre, Caterina Pappalardo, con 120 coltellate, avvenuto il 24 gennaio 2024 nella loro abitazione di via Cesare Battisti. L’assenza di accertamenti immediati segna un nuovo capitolo di un processo già segnato da passaggi complessi e drammatici.🔗 Leggi su Messinatoday.it

