Bambini in festa hanno applaudito con gli occhi sgranati dall' emozione i Vigili del Fuoco
Durante una giornata di sole estivo, un evento ha visto i bambini in festa applaudire con entusiasmo i Vigili del Fuoco. I piccoli presenti hanno manifestato la loro approvazione mentre i pompieri si sono esibiti davanti a loro. Il cielo completamente blu e il clima caldo hanno contribuito a creare un’atmosfera piacevole, rendendo l’occasione un momento di festa per tutti i partecipanti.
L'evento è riuscito sotto tutti i punti di vista. Il sole tipicamente estivo e un cielo completamente blu hanno reso l'atmosfera ancora più suggestiva. Una mattinata all’insegna dell’educazione alla sicurezza quella vissuta oggi 27 aprile presso il comando provinciale dei Vigili del Fuoco di via.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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