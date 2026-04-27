Bambini in festa hanno applaudito con gli occhi sgranati dall' emozione i Vigili del Fuoco

Durante una giornata di sole estivo, un evento ha visto i bambini in festa applaudire con entusiasmo i Vigili del Fuoco. I piccoli presenti hanno manifestato la loro approvazione mentre i pompieri si sono esibiti davanti a loro. Il cielo completamente blu e il clima caldo hanno contribuito a creare un’atmosfera piacevole, rendendo l’occasione un momento di festa per tutti i partecipanti.