Festa dei vigili del fuoco porte aperte al comando di Bari per gli 87 anni del Corpo

Il comando dei vigili del fuoco di Bari ha aperto le sue porte in occasione del 87º anniversario della costituzione del Corpo Nazionale, avvenuta il 27 febbraio 1939 con il pubblicazione del Regio Decreto n. 333. L’evento ha coinvolto numerosi cittadini e rappresentanti locali, che hanno potuto visitare le strutture e conoscere le attività quotidiane dei pompieri. La giornata si è svolta con dimostrazioni pratiche e incontri informativi.

Il 27 febbraio 1939, con il Regio Decreto n. 333, nasceva ufficialmente il Corpo Nazionale dei vigili del fuoco. A 87 anni da quella data storica, anche il Comando provinciale di Bari ha celebrato la ricorrenza aprendo alla cittadinanza la sede centrale di via Topputi 52, con una giornata. 🔗 Leggi su Baritoday.it Vigili del Fuoco: 87 anni di storia tra memoria e porte aperteUn anniversario tra memoria e servizio: come i Vigili del Fuoco aprono le porte ai cittadini Alle 8 del mattino del 27 febbraio, presso la caserma... Leggi anche: Il comando dei vigili del fuoco accoglie i cittadini per la festa nazionale del Corpo La pagina raccoglie aggiornamenti e contenuti provenienti dal web. Temi più discussi: Festa istituzione del Corpo dei Vigili del Fuoco al comando di Modena; Venerdì 27 prima festa del corpo nazionale dei Vigili del fuoco; Fondazione vigili del fuoco: la sfilata del Corteo Storico; Imperia celebra la prima Festa Nazionale dei Vigili del Fuoco: Lì dove serve. Sanremo: elicottero dei vigili del fuoco per portare Mogol a Roma, è polemica. La replica del ministro PiantedosiLo ha rivelato il Fatto Quotidiano. L'Usb: Fatto gravissimo, mezzo usato per finalità estrenee alla mission del Corpo ... gazzettadiparma.it Il comando provinciale dei vigili del fuoco festeggia 87 anni. Festa a Oristano – Foto e videoCerimonia ufficiale questa mattina nella sede del Comando provinciale per l’87° anniversario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, istituito il 27 febbraio 1939. All’iniziativa hanno preso parte ... linkoristano.it LabTv. . Anche ad Avellino celebrata la Festa Istituzionale del Corpo dei Vigili del Fuoco. L'evento si è svolto presso il conservatorio “Cimarosa”. La neo comandante Alessandra Rilievi ha parlato dell'importanza delle attività di prevenzione e sicurezza nei loca - facebook.com facebook