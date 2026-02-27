Anche i vigili del fuoco hanno la loro festa il comandante Barbera | Confidiamo nei giovani per fare passi avanti

Oggi il Corpo nazionale dei vigili del fuoco celebra la sua festa, che ricorre il 27 febbraio in ricordo della fondazione avvenuta nel 1939. Il comandante Barbera ha espresso fiducia nei giovani, sottolineando l'importanza di fare passi avanti con il loro contributo. La celebrazione è stata decisa dal ministero dell’Interno e coinvolge il personale di tutto il paese.

Anche il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha la sua festa che, per volontà del ministero dell'Interno, da oggi si celebra il 27 febbraio: il giorno della sua fondazione che avvenne nel 1939. Per la sua prima festa il Comando provinciale di Agrigento ha scelto il Palacongressi del Villaggio.