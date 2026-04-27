Giovedì sera, durante la partita contro il Milan, l’allenatore ha criticato pubblicamente l’attaccante, sottolineando come, pur essendo bravo a giocare fuori dall’area avversaria, non sia riuscito a concludere in modo efficace. Balzarini ha espresso questa opinione in modo diretto, evidenziando un contrasto tra le qualità del giocatore e la sua capacità di finalizzare le azioni offensive. La discussione si inserisce in un contesto di analisi delle prestazioni individuali della squadra.

di Angelo Ciarletta Gianni Balzarini ha bacchettato Jonathan David dopo la sua prova contro il Milan di ieri sera. Vediamo che cosa ha detto il giornalista. Gianni Balzarini ha parlato di Jonathan David sul suo canale Youtube dopo il match tra Milan e Juventus di ieri. Di seguito le dichiarazioni del giornalista.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! LE PAROLE DI BALZARINI – « David, onestamente bene come cucitore della manovra, cioè il paradosso è avere un attaccante che gioca bene fuori dall’area, ma che quando è in area non riesce a concludere.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Balzarini bacchetta David: «Il paradosso è avere un attaccante che gioca bene fuori dall’area, ma che non riesce a concludere»

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