Gianni Balzarini ha espresso parole dure nei confronti di Jonathan David, affermando che, a suo avviso, il cammino del centravanti canadese in questa squadra è ormai concluso. Il giornalista ha dichiarato che David può rimanere solo a determinate condizioni, lasciando intendere che il suo futuro in maglia bianconera sia molto in bilico. La discussione si concentra sulle prospettive del giocatore e sulla sua permanenza.

Gianni Balzarini ha parlato di Jonathan David sul proprio canale Youtube. Di seguito le sue dichiarazioni. SU DAVID – «David credo che abbia finito il suo cammino in questa squadra o possa averlo finito, a meno che le parti non si mettono d'accordo per tenerlo il prossimo anno. Ma come attaccante di riserva, come terza punta, come terzo attaccante, non so...

© Juventusnews24.com - Balzarini affossa David: «Credo che abbia finito il suo cammino in questa squadra. Può rimanere solo a queste condizioni»

