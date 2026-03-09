Balzarini svela su David | Credo che abbia finito il suo cammino in questa squadra Può rimanere solo a queste condizioni

Gianni Balzarini ha espresso parole dure nei confronti di Jonathan David, affermando che secondo lui il suo percorso con questa squadra è ormai concluso e che può restare solo a determinate condizioni. La dichiarazione del giornalista si concentra sulla situazione del centravanti canadese, senza approfondire motivazioni o dettagli aggiuntivi. La discussione riguarda esclusivamente il futuro e le possibilità di permanenza del giocatore.

Gianni Balzarini ha usato parole dure verso Jonathan David. Vediamo che cosa ha detto il giornalista sul centravanti canadese. Gianni Balzarini ha parlato di Jonathan David sul proprio canale Youtube. Di seguito le sue dichiarazioni.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! SU DAVID – «David credo che abbia finito il suo cammino in questa squadra o possa averlo finito, a meno che le parti non si mettono d’accordo per tenerlo il prossimo anno. Ma come attaccante di riserva, come terza punta, come terzo attaccante, non so... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Balzarini svela su David: «Credo che abbia finito il suo cammino in questa squadra. Può rimanere solo a queste condizioni» Articoli correlati Balzarini affossa David: «Credo che abbia finito il suo cammino in questa squadra. Può rimanere solo a queste condizioni» di Redazione JuventusNews24Gianni Balzarini ha usato parole dure verso Jonathan David. Leggi anche: Inps può pignorare la pensione ma solo a queste condizioni