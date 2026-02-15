Obama | Gli alieni? Sono reali ma non li ho mai visti e non sono custoditi nell’Area 51

L’ex presidente Barack Obama afferma che gli alieni esistono, ma chiarisce di non aver mai incontrato alcuna creatura extraterrestre e di non aver mai visitato l’Area 51, spesso associata ai presunti segreti sugli UFO. Durante una recente intervista, Obama ha spiegato che le teorie sul deposito di alieni nel famoso sito militare sono solo leggende, aggiungendo che il governo degli Stati Uniti non nasconde alcun segreto su questa materia. Un dettaglio interessante riguarda il fatto che, secondo lui, molte delle storie sulla base militare sono nate dalla fantasia popolare e da voci non confermate.

Obama: “Gli Alieni Esistono, Ma l’Area 51 è un Mito” – L’Ex Presidente Rompe il Silenzio sul Fenomeno UAP. L’ex Presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha dichiarato di credere nella possibilità di vita extraterrestre, ammettendo che forme di vita al di fuori del nostro pianeta potrebbero esistere. Ha però smentito categoricamente la presenza di alieni o tecnologie aliene nascoste nella base militare di Area 51, durante un’intervista rilasciata al podcaster Cohen per il programma “No Lie” il 15 febbraio 2026. L’affermazione ha riacceso il dibattito sulla trasparenza governativa e sui fenomeni aerei non identificati (UAP).🔗 Leggi su Ameve.eu

Barack Obama ha dichiarato che gli alieni esistono, ma non si trovano nell'Area 51.

