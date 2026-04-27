Balduina cede ancora | si apre una nuova voragine nel quartiere

Nel quartiere Balduina si è verificato un nuovo cedimento del manto stradale. Questa volta, in via Lucilio, all’altezza di via Pompeo Trogo, si è aperta una voragine di dimensioni notevoli. La strada è stata immediatamente chiusa alle auto e ai pedoni, mentre le autorità stanno valutando le cause del cedimento. Non sono stati segnalati incidenti o feriti al momento.

Ancora una volta cede il manto stradale a Balduina. Stavolta un’ampia voragine si è aperta in via Lucilio, all’altezza di via Pompeo Trogo. Un ennesimo cedimento nel quartiere ormai noto per questi problemi. La voragine di via Lucilio La voragine di via Lucilio si è aperta ormai da settimane.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Monteruscello, cede il terreno nel Lotto 2: si apre voragine profonda 5 metriUna voragine si è aperta oggi pomeriggio nel Lotto 2 a Monteruscello, frazione di Pozzuoli. Si apre una voragine in centro a BollateNovate milanese avvia il procedimento di variante parziale al Piano di Governo del Territorio (Pgt) e assoggettabilità Vas La Giunta Comunale del... Contenuti e approfondimenti Balduina, l'incubo è senza fine. Cede ancora la strada, si apre l'ennesima voragineLa voragine si è aperta in via Pereira all’altezza del civico 35. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la strada era stata chiusa già nella giornata di ieri, 11 marzo, e al momento sono ... romatoday.it Nuova voragine a Balduina: area delimitataÈ successo ancora. A Balduina è collassata nuovamente un’altra strada. L’ennesima voragine nel quartiere che sta creando qualche difficoltà alla circolazione e che sarebbe da collegare a un problema ... romatoday.it