Si apre una voragine in centro a Bollate

Una voragine si è aperta questa notte nel cuore di Bollate, probabilmente a causa di un guasto alla rete fognaria. La voragine, di circa un metro di diametro e più di un metro di profondità, si è formata in una delle strade più trafficate del centro, che collega il centro cittadino con l’ingresso della Tangenziale Nord. La strada è stata immediatamente chiusa per motivi di sicurezza, e le autorità stanno intervenendo per mettere in sicurezza l’area.

