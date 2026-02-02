Monteruscello cede il terreno nel Lotto 2 | si apre voragine profonda 5 metri

Una voragine di circa cinque metri si è aperta oggi pomeriggio a Monteruscello, frazione di Pozzuoli. La voragine si è creata nell’area verde davanti all’ingresso di un complesso di alloggi popolari, un posto molto frequentato dai bambini. Per fortuna, nessuno si è fatto male, ma il rischio resta alto e le autorità stanno intervenendo per mettere in sicurezza la zona.

Una voragine si è aperta oggi pomeriggio nel Lotto 2 a Monteruscello, frazione di Pozzuoli. La buca, la cui profondità è stimata intorno ai cinque metri, si sarebbe formata nell'area verde antistante l'ingresso del complesso di alloggi popolari, uno spazio frequentato soprattutto dai bambini. Attorno alla voragine principale, si starebbero aprendo altre tre buche, facendo temere un cedimento più esteso del terreno. Non è escluso che la situazione possa essere collegata alla rete fognaria sottostante, circostanza che aumenterebbe il rischio di ulteriori crolli. Nel frattempo sono stati allertati i Vigili del Fuoco, la cui presenza è attesa a breve per mettere in sicurezza l'area e verificare l'effettiva stabilità del terreno.

