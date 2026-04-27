Le rovine del resort Club Med a Eleuthera, nelle Bahamas, sono ancora abbandonate dopo essere state danneggiate dall'uragano Floyd nel 1999. La struttura, situata in una zona remota, si trova ora immersa nella vegetazione della giungla. Dopo l'evento atmosferico, l'edificio non è mai stato riattivato o ricostruito, lasciando il sito in uno stato di abbandono. La sua presenza si distingue tra la natura circostante, quasi come un relitto del passato.

? Cosa sapere Le rovine del resort Club Med a Eleutheras restano abbandonate dopo l'uragano Floyd del 1999.. Il terreno risulta sul mercato da 25 anni con progetti di riqualificazione mai realizzati.. Le rovine del resort Club Med a Governor’s Harbour, nelle Bahamas, restano prigioniere della vegetazione dopo che l’uragano Floyd ha spazzato via le strutture nel 1999. Mentre la sabbia rosa della costa atlantica di Eleuthera attrae visitatori lungo un arco di 1,2 miglia, poco distante dalla spiaggia di French Leave, il relitto architettonico di un progetto mai ripartito continua a segnare il paesaggio. Un fantasma edilizio tra progetti mai realizzati e terreni in vendita.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bahamas: il fantasma del Club Med inghiottito dalla giungla

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