Questa mattina sulle pendici del Monte Tiarfin, a Udine, un vigile del fuoco di 29 anni, Carlo Notari, è morto dopo essere stato travolto da una valanga. Gli uomini del soccorso, intervenuti sul posto, hanno passato ore a cercarlo tra i cumuli di neve instabile, ma purtroppo non sono riusciti a salvarlo. La sua morte ha lasciato sgomenta la comunità e i colleghi.

UDINE - Per ore hanno lavorato senza tregua, scandagliando un'area vasta e complessa, tra accumuli instabili e più fronti di valanga. La speranza di trovare lo scialpinista ancora in vita ha accompagnato ogni fase delle ricerche, fino all'ultimo. Ma nel tardo pomeriggio di ieri, è arrivata la notizia che nessuno avrebbe voluto dare: Carlo Notari, 29 anni, Bologna ma da qualche mese in servizio al Comando dei Vigili del fuoco di Trieste, è stato ritrovato senza vita, sepolto sotto circa un metro di neve nella zona di Casera Razzo, sul Monte Tiarfin, in comune di Sauris. Il corpo è stato individuato nella valanga indicata dalla persona che aveva dato l'allarme. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Carlo Notari, il vigile del fuoco di 29 anni muore travolto dalla valanga sul Monte Tiarfin: «Inghiottito dalla slavina»

Approfondimenti su Monte Tiarfin

Due valanghe si sono staccate nel primo pomeriggio di oggi sulle montagne dell’Alto Friuli.

Questa domenica di febbraio si è trasformata in un giorno tragico sulle montagne dell’Alto Friuli.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Monte Tiarfin

Argomenti discussi: Valanga fatale in Friuli, muore il giovane pompiere Carlo Notari. Amava la montagna con tutto se stesso; Valanga a Casera Razzo: sotto la neve Carlo Notari 29 anni Vigile del fuoco bolognese di stanza a Trieste; Travolto da una valanga, morto giovane bolognese; Travolto e sepolto da una valanga, muore a 29 anni Carlo Notari, giovane vigile del fuoco: è stato trovato sotto un metro e mezzo di neve.

Il vigile del fuoco Carlo Notari morto a 29 anni travolto da una valanga in Friuli: «Stava facendo un'escursione con un amico»Carlo Notari era nato a Bologna e da pochi mesi aveva prestato giuramento: era stato affidato al comando di Trieste. Era appassionato di scialpinismo ... corrieredibologna.corriere.it

Valanga fatale in Friuli, muore il giovane pompiere Carlo Notari. Amava la montagna con tutto se stessoIl vigile del fuoco di Bologna, 29 anni, era stato assegnato a Trieste dallo scorso ottobre. A dare l’allarme, l’escursionista che era con lui. Il corpo ritrovato dopo 4 ore. I colleghi lo ricordano c ... msn.com

La montagna che amava lo ha accolto nel silenzio più crudele. Carlo Notari aveva solo 29 anni. Un vigile del fuoco. Uno di quelli che, quando gli altri scappano, va avanti. Uno che la montagna non la sfidava: la rispettava, la viveva, la sentiva addosso come u - facebook.com facebook

Valanga a Casera Razzo: sotto la neve Carlo Notari 29 anni Vigile del fuoco bolognese di stanza a Trieste x.com