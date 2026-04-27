Bagliani trascina Rieti con 40 punti | dominio totale sul Santa Lucia

Nel match disputato al Palasbardella, la squadra di Rieti ha vinto contro il Santa Lucia con il punteggio di 73-57. Il giocatore Bagliani ha realizzato 40 punti, contribuendo in modo decisivo al risultato finale. La vittoria permette alla squadra di mantenere il primo posto in classifica e si prepara ora alla prossima partita contro Futura Roma.

? Cosa sapere Bagliani segna 40 punti e porta la BIC Rieti alla vittoria sul Santa Lucia 73-57.. Il successo al Palasbardella consolida il primato in classifica in vista della sfida contro Futura Roma.. Bagliani mette a segno 40 punti guidando la BIC Rieti verso un successo netto contro il Santa Lucia Roma nella sfida di domenica 19, consolidando così il primato in classifica. Il Palasbardella di Amatrice si prepara a una nuova sfida decisiva quando, sabato 16 maggio alle ore 15, la squadra reatina ospiterà la Futura Roma. Il momento d’oro della formazione di casa è stato confermato dalla prestazione dominante ottenuta nel recupero del match contro i romani, dove la varietà delle soluzioni tattiche e l’intensità fisica hanno permesso di superare ogni resistenza avversaria.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bagliani trascina Rieti con 40 punti: dominio totale sul Santa Lucia Notizie correlate Nettuno travolge il Grosseto: dominio totale sul diamante con un 6-0Il Nettuno ha imposto una netta frenata alle ambizioni del Grosseto in questa seconda sfida della Serie A Gold, chiudendo l’incontro con un netto 6-0. Juvi Cremona travolge il Roseto: dominio totale e 31 punti di scartoLa Ferraroni Juvi Cremona ha dominato il PalaRadi con una prestazione di forza schiacciante, travolgendo il Roseto per 93 a 62 in una serata...