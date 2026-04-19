Nettuno travolge il Grosseto | dominio totale sul diamante con un 6-0

Nella seconda partita della Serie A Gold, il Nettuno ha sconfitto il Grosseto con un risultato di 6-0. La squadra ha dominato l’incontro dal primo all’ultimo inning, impedendo al Grosseto di segnare punti. La gara si è svolta sul campo e si è conclusa senza variazioni nel punteggio durante l’ultimo inning. La vittoria rappresenta una forte affermazione per il Nettuno in questa fase della competizione.

Il Nettuno ha imposto una netta frenata alle ambizioni del Grosseto in questa seconda sfida della Serie A Gold, chiudendo l’incontro con un netto 6-0. La prestazione si è svolta nello scenario dello stadio Jannella dove, nonostante la mancanza di pubblico dovuta all’attesa delle autorizzazioni comunali post-lavori, i giocatori laziali hanno dominato il diamante grazie a una gestione impeccabile del lancio e a una precisione difensiva superiore. L’impatto della gestione del lancio sulla dinamica del gioco. La partita è stata caratterizzata da un netto squilibrio tecnico che ha i lanciatori del Nettuno prendere il controllo totale dell’inerzia sportiva.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nettuno travolge il Grosseto: dominio totale sul diamante con un 6-0 Notizie correlate Atletico Lucca travolge Avenza: 3-1 e dominio totaleSabato 14 marzo 2026, allo stadio Henderson di Lucca, l’Atletico Lucca ha battuto la San Marco Avenza per 3-1 nel campionato Juniores Regionali. Juvi Cremona travolge il Roseto: dominio totale e 31 punti di scartoLa Ferraroni Juvi Cremona ha dominato il PalaRadi con una prestazione di forza schiacciante, travolgendo il Roseto per 93 a 62 in una serata... Altri aggiornamenti Serie A Gold: Nettuno domina Grosseto, Parma vince il derby con CrocettaLa Serie A Gold, il massimo campionato italiano di baseball, ha preso il via sabato 11 aprile 2026. Il torneo vede la partecipazione di dieci squadre, distribuite in due gironi da cinque formazioni ... it.blastingnews.com Il Bbc Grosseto si arrende in casa al Nettuno 1945. Rinviata la serie tra Unipol Bologna e Big Mat GrossetoCondividi i nostri contenutiIl Bbc Grosseto si arrende in casa al Nettuno 1945. Rinviata la serie tra Unipol Bologna e Big Mat Grosseto. BBC Grosseto-Nettuno 1945 5-7 0-6 Gara1 equilibrata con gli osp ... grossetosport.com