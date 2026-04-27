Avezzano | il giovane ingegnere Torti sfida il futuro con la Lega

Il 24 maggio ad Avezzano si terranno le elezioni comunali, e tra i candidati figura l’ingegnere Lorenzo Torti, che sostiene la candidatura di Gianni Di Pangrazio. Torti, giovane professionista, ha deciso di impegnarsi in questa competizione elettorale. La sua presenza si inserisce nel quadro delle candidature in corsa per la guida del comune. La campagna elettorale prosegue con incontri e appuntamenti pubblici.

?? Cosa sapere L'ingegnere Lorenzo Torti sostiene Gianni Di Pangrazio nelle elezioni di Avezzano il 24 maggio. Il candidato Lega propone il ripristino della rete wifi cittadina per studenti e turisti. Avezzano si prepara alle sfide elettorali del 24 e 25 maggio con l'ingresso in campo di Lorenzo Torti, il ventitreenne ingegnere che lavora per Rfi nella manutenzione delle sottostazioni elettriche e sostiene la riconferma di Gianni Di Pangrazio alla guida della città. La dinamica politica loca .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Avezzano: il giovane ingegnere Torti sfida il futuro con la Lega Notizie correlate Avezzano, la Lega punta su Del Boccio: sfida per la continuitàAntonio Del Boccio ha confermato ufficialmente la propria volontà di candidarsi alle elezioni amministrative di Avezzano, previste per il 24 e il 25... Futuro Nazionale, il futuro di una destra pura e nazionalista firmato Roberto Vannacci: la sfida a FdI, FI e LegaDa pochi mesi il generale Roberto Vannacci ha fondato il suo nuovo partito, Futuro Nazionale, abbandonando la Lega di Matteo Salvini Da pochi mesi il...