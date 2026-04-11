Avezzano la Lega punta su Del Boccio | sfida per la continuità

A Avezzano, Antonio Del Boccio ha annunciato ufficialmente la sua candidatura alle prossime elezioni amministrative, che si terranno il 24 e 25 maggio. Si presenterà con la Lega, all’interno della coalizione che sostiene il sindaco uscente. La sua candidatura rappresenta un elemento di continuità nel quadro politico locale in vista dei comizi imminenti. La campagna elettorale si avvicina con i primi confronti pubblici e le iniziative dei candidati.

Antonio Del Boccio ha confermato ufficialmente la propria volontà di candidarsi alle elezioni amministrative di Avezzano, previste per il 24 e il 25 maggio, schierandosi con la Lega all’interno della coalizione che sostiene il sindaco uscente Gianni Di Pangrazio. Il cinquantaseienne, che dal 2020 ricopre il ruolo di capogruppo del partito nel Consiglio comunale, punta sulla stabilità dell’amministrazione attuale, descrivendo la città come un organismo in costante trasformazione e caratterizzato da una fiducia nel domani superiore rispetto al passato recente. Un profilo tecnico tra sicurezza e gestione amministrativa. La figura di Del Boccio si inserisce nel marsicano con un bagaglio di esperienze che intreccia la gestione delle forze dell’ordine alla pubblica amministrazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Avezzano, la Lega punta su Del Boccio: sfida per la continuità Rivoluzione Serie A: la Lega punta all’acquisto del Fantacalcio e sfida l’IFAB sul VARIl presidente Ezio Simonelli annuncia la trattativa per il controllo della piattaforma leader del gaming calcistico. Gse: Lega punta su Becchetti per guidare la transizione energetica e digitalizzazione del Paese.Il Gruppo Sviluppo Economico (Gse) continuerà ad essere un ente strategico all'interno dell'orbita politica della Lega. Temi più discussi: VOTO AVEZZANO: DEL BOCCIO IN CAMPO CON LA LEGA, CITTÀ CRESCE, NON BLOCCARE PROCESSO VIRTUOSO; VOTO AVEZZANO: LEGA VERSO CHIUSURA LISTA, DEL BOCCIO, BASILICO E TANTI ESPONENTI SOCIETÀ CIVILE; Avezzano: Antonio Del Boccio si candida con la Lega per continuare l’ottima amministrazione del sindaco Di Pangrazio; Avezzano aderisce alla campagna Nonscuoterlo!: due giornate per prevenire la sindrome del bambino scosso. Elezioni Avezzano: Antonio Del Boccio ufficializza candidatura con la LegaCittà cresciuta e che guarda con fiducia al futuro, non interrompiamo questo processo virtuoso Capogruppo uscente e Comandante polizia locale in campo: Dare continuità a buona amministrazione ... terremarsicane.it Lega Avezzano: inaugurata la cassetta per la posta nella sede elettoraleParte campagna di ascolto dei cittadini Idee in bucaD'Incecco: nostro partito storicamente dedito all'ascolto dei cittadini e dei loro bisogniDel Boccio: un'iniziativa originale; dialoghiamo ... terremarsicane.it Il candidato del centrodestra: «Meno strutture alla Boccio e più manutenzione dell’esistente» - facebook.com facebook ELEZIONI AVEZZANO: ANTONIO DEL BOCCIO UFFICIALIZZA CANDIDATURA CON LA LEGA: "CITTÀ CRESCIUTA E CHE GUARDA CON FIDUCIA AL FUTURO, NON INTERROMPIAMO QUESTO PROCESSO VIRTUOSO” x.com